A propósito de um compromisso publicitário, Carolina Patrocínio divulgou esta quinta-feira duas novas fotografias do filho, Eduardo, de oito meses, e as imagens chamaram a atenção dos internautas, que se mostraram surpreendidos com o crescimento do bebé.

"O rapaz está enorme", reparou uma seguidora. "O príncipe está um amor e crescido! O tempo passa rápido", comentou outra.

Houve ainda quem tecesse comparações entre Eduardo e a irmã Frederica, afirmando que são iguais.

Leia Também: Carolina Patrocínio em grande desafio na televisão: "Vai ser épica"