Sara Barradas e José Raposo voltaram a partilhar com os seus seguidores do Instagram novas imagens das férias em família que têm marcado os seus últimos quatro dias.

O casal encontra-se "pelos caminhos de Portugal", que é como diz: no Gerês, na companhia da filha de ambos - a pequena Lua.

Segunda-feira foi dia de passear, e muito: "Cascatas do Arado, Cascatas de Nossa Sra. da Abadia, Santa Maria de Bouro - que tem um dos Mosteiros e Pousadas mais bonitos de Portugal, e o melhor restaurante para comer papas de sarrabulho do mundo: o Cruzeiro (a Lua que o diga, que já não queria comer outra coisa)", contou Sara ao partilhar com os seguidoras as fotos que marcaram o dia.

