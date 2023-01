Sara Matos presenteou os seguidores do Instagram este sábado, 7 de janeiro, com uma nova fotografia do filho.

A atriz mostrou o bebé Manuel, de um ano, a brincar nos armários da cozinha.

"Ajudante na cozinha", escreveu Sara na legenda do amoroso registo.

O bebé Manuel, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre Sara Matos e Pedro Teixeira. O ator da TVI tem ainda uma outra filha, Maria, fruto da relação com Cláudia Vieira.



© Reprodução Instagram/ Sara Matos