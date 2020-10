Andreia Rodrigues voltou, esta quinta-feira, a usar as redes sociais para partilhar com os seguidores mais uma fotografia da encantadora sessão fotográfica que fez para registar as primeiras imagens da gestação.

"Coisas nossas", escreveu a apresentadora na legenda da fotografia onde exibe, de sorriso rasgado, a barriguinha.

Andreia Rodrigues e o marido, Daniel Oliveira, aguardam a chegada da segunda filha em comum. O casal, recorde-se, já é pai da pequena Alice, de dois anos.

