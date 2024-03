Há uma nova atração no Madame Tussauds de Nova Iorque. Conforme anunciado pelo próprio museu nas redes sociais, eis que à coleção foi acrescentado um exemplar em cera atualizado de Justin Bieber, uma das grandes atrações do espaço.

A revelação da peça coincidiu com as celebrações do 30.º aniversário da estrela (1 de março).

As opiniões em relação à estátua dividiram-se. Se por um lado houve quem adorasse o resultado final, por outro, surgiu também quem notasse que a imagem ficou aquém do esperado, destacando até semelhanças com Brooklyn Beckham.

Qual a sua opinião?

