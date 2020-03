Sem dúvida que o surto do novo coronavírus tem sido o assunto mais falado nos últimos tempos, notícias que estão também a ser muito comentadas nas redes sociais.

Entre as preocupações, há também quem recorra ao mundo virtual para deixar alguns conselhos para que todos mantenham a calma.

As figuras públicas não são exceção e também têm deixados algumas palavras sobre o tema do momento, como foi o caso do ator Rodrigo Paganelli.

Na página que tem no Instagram, o artista mostrou-se de bom humor ao comentar o assunto. "Nostalgia dos tempos em que nos beijávamos à vontade, sem medo de vírus! Que voltem esses tempos! Tenho saudades de beijocas boas, dadas por pessoas incríveis", brincou na legenda de uma fotografia que partilhou na rede social.

