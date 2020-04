Fátima Lopes ligou esta sexta-feira, dia 3, para Joaquim Monchique durante a emissão do programa 'A Tarde é Sua', da TVI. A apresentadora quis saber como está o ator a viver esta fase particularmente difícil para o pais, e para o mundo, devido à pandemia do novo coronavírus.

Garantindo que se encontra bem, tal como toda a sua família, Monchique quis deixar aos fãs um apelo para quando a vida de todos voltar ao normal.

"A minha profissão no fundo é entreter as pessoas, e nós vamos ser o últimos a levantar a cabeça, principalmente o teatro e os atores. Nós trabalhamos com aquilo que é considerado o supérfluo, que na realidade não é supérfluo, somos os médicos da alma", explica.

"Quero que o público se lembre aí em casa que durante esta fase tão má fomos nós que vos entretemos. Se não fôssemos nós, isto ia demorar mais tempo a passar", acrescenta, lembrando que os artistas e pessoal técnico que produz vídeos, filmes, séries e programas de televisão que agora são vistos por todos.

