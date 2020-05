Foi revelado este sábado o nome do filho de Boris Johnson e Carrie Symonds, nascido no passado dia 29 de abril. Segundo a Sky News, a noiva do primeiro-ministro britânico fez uma publicação nas redes sociais este sábado na qual explicou o significado do nome escolhido.

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson é então uma homenagem aos médicos que salvaram Boris Johnson no recente período em que esteve internado nos cuidados intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, na sequência de ter sido contagiado com o novo coronavírus.

A publicação explica que Wildfred e Lawrie são um tributo aos avós do primeiro-ministro. Nicholas foi escolhido em homenagem aos dois médicos que o acompanharam - Dr. Nick Price e Dr. Nick Hart.

Leia Também: Boris Johnson e Carrie Symonds foram pais de um menino