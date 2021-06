Liam Payne e a noiva, Maya Henry, separaram-se. O cantor, de 27 anos, referiu que os dois ainda estiveram juntos durante o confinamento, mas que acabaram por seguir caminhos diferentes, 10 meses depois de ter sido feito o pedido de casamento.

A revelação foi feita durante uma entrevista no podcast de Steven Bartlett, 'The Diary Of A CEO', após ser questionado se estava solteiro.

O antigo membro dos One Direction acrescentou: "Neste ponto, mais do que nunca, estou mais desiludido comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas. Isso chateia-me. Não sou muito bom em relacionamentos", confessa, notando que "precisa de trabalhar em si mesmo" antes de entrar numa outra relação.

"Já não estava a passar uma boa impressão minha, não apreciava isso e não gostava de ser assim. Honestamente, sinto-me melhor fora [do relacionamento]", nota.

"Tenho dificuldades em estar sozinho e acho que entro e saio de relacionamentos muito rápido. Preciso de um tempo. Preciso de me avaliar", termina.

