Está a chegar mais a 7.ª edição da Comic Con Portugal e com ela uma presença de peso. Noah Schnapp, conhecido por interpretar Will na série 'Stranger Things', vai marcar presença no evento.

A Comic Con Portugal anunciou esta quinta-feira, dia 14, no site oficial., que Noah Schnapp vai ser o convidado especial no dia 12 de dezembro.

Aquele que é o maior evento de cultura pop vai decorrer na capital entre os dias 9 e 12 de dezembro no Altice Arena, em Lisboa.

Noah Schnapp, recorde-se, será o segundo ator da série de sucesso da Netflix a marcar presença no evento. Millie Bobby Brown, que dá vida a Eleven, esteve na edição de 2019.

