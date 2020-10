Depois de revelar que desvendará no 'Dia de Cristina' desta quarta-feira "o maior segredo da TVI", Cristina Ferreira levantou um pouco mais a ponta do véu sobre as histórias que vão amanhã marcar o seu programa.

Avisando desde logo que as informações que ia revelar em nada estavam relacionadas com o desvendar do referido segredo sobre a TVI, a apresentadora decidiu mostrar algumas citações das histórias de vida a que amanhã dará palco.

Eis as citações reveladas: “Eu amo o meu pai, embora ele seja pedófilo”. “No dia em que lerem esta mensagem é porque morri”. “Os meus pais adotivos foram mortos, o meu tio vendeu-me a traficantes, fugi toda a vida até escolher o país do Cristiano Ronaldo. Encontrei a minha mãe aos 22 anos. Não a amei logo. Estou a aprender”, a acompanhar as frases, Cristina escreveu o nome Fátima. Resta agora saber se todas estas mensagens fazem parte de apenas uma história.

