Marco Costa encontra-se de férias com amigos no Brasil e é do outro lado do oceano que vive esta terça-feira, dia 19, um dos dias mais importantes do ano - o aniversário da mãe.

Na impossibilidade de celebrar a data lado a lado, o pasteleiro destacou uma série de imagens da mãe nas redes sociais e na legenda das mesmas dedicou-lhe carinhosas palavras.

"Hoje a minha melhor amiga faz anos! Só quero agradecer a esta mulher que do jeito dela sempre fez e faz o melhor por mim! Quero agradecer à minha mãe por me ter ensinado o que é amor e cuidar o próximo! Amo-te mãe! Longe mas perto quero desejar-te o melhor do mundo! Que nos aturemos durante muitos anos! Amo-te", escreveu.

