Nicolas Cage vai ser pai de uma menina. O ator, de 58 anos, partilhou a novidade enquanto promovia o seu mais recente filme, 'The Unbearable Weight of Massive Talent', no 'The Kelly Clarkson Show', esta quinta-feira, 21 de abril.

"Vou dar uma grande novidade. Vou ter uma menina", afirmou.

"O nome dela vai ser Lennon Augie, Augie, tal como o meu pai", notou, referindo-se a August Coppola, que morreu em 2009. "Vou tratá-la por Lenny", sublinha.

"Estou em êxtase. Vai ser a maior aventura da minha vida", completa.

De notar que a bebé é fruto do casamento de Nicolas com Riko Shibata.

