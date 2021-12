Nicki Minaj surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens em que aparece sem roupa. Uma partilha ousada que foi feita no dia em que completou mais um ano de vida.

A rapper, que celebrou o 39.º aniversário esta quarta-feira, 8 de dezembro, exibiu as curvas enquanto posava para uma atrevida sessão de fotografias, surgindo com um bolo de aniversário da mão e tapando sempre as partes íntimas.

A publicação rapidamente despertou a atenção de muitos fãs. Veja abaixo:

