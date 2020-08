Niall Horan está neste momento a usar uma bota ortopédica depois de se ter magoado no pé durante uma noite de bebedeira.

A ex-estrela da banda One Direction, de 26 anos, viveu uma noite muito animada, em que bebeu demais, e estava a correr quando acabou por cair no meio da rua.

Nas stories da sua página de Instagram, o artista mostrou os ferimentos que sofreu, com destaque para a zona do pé que está com visíveis hematomas.

Imagens que despertaram a atenção da imprensa internacional e que pode ver na galeria.

Leia Também: Niall Horan, dos One Direction, vive relação secreta