Neymar esteve recentemente no centro das atenções, mais propriamente quando marcou presença no aniversário do ex-jogador Romário. Isto porque vários internautas reagiram às imagens do futebolista na festa, comentando que estaria com mais peso.

Neymar não ficou indiferente ao 'burburinho' e fez questão de gravar um vídeo onde responde aos 'haters'.

"Treino de hoje finalizado. Acima do peso, beleza, mas gordo? Acho que não", diz o futebolista no vídeo em que levanta a camisola para o 'provar'. Veja na galeria.

