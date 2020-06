Esta semana a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e o seu namorado, Tiago Ramos, estiveram no centro da polémica no Brasil devido a uma alegada discussão violenta que terá acabado com "gritaria, sangue e ambulância".

Os agentes de Nadine negaram o arrufo, mas foi Neymar quem acabou por confirmar que algo de estranho se passou num áudio, divulgado na Internet, onde conversa com amigos.

"Eu mandei o Cris lá para ver minha mãe, se tinha algum risco de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa...", começa por dizer o craque brasileiro.

De acordo com o áudio, Tiago Ramos foi para o hospital depois dar um soco no vidro da varanda.

"Ele está a ir para o hospital, foi operado agora. Ele deu uns socos no vidro da varanda... E ela diz-me que ele tropeçou da escada e ela foi apoiar, mas da escada para o vidro que está partido é muito longe", continua, deixando claro que não aprova a relação da mãe com o jovem.

Aliás, Neymar chega mesmo a referir-se a Tiago como: "O namoradinho da minha mãe, o v*adinho [termo usado no Brasil para homossexuais] que ela está 'pegando' [a namorar]".

