Neymar 'divertiu' os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia onde aparece a imitar a filha bebé de boca aberta.

A imagem foi partilhada nas stories da rede social, depois de ter desejado "boa noite" aos fãs com uma outra imagem da menina a dormir no colo do papá. Veja ambas as fotografias na galeria.

Recorde-se que a bebé, de um mês, é fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi. O jogador é também pai de Davi Lucca, da relação anterior com Carol Dantas.