Bibá Pitta partilhou esta sexta-feira com os seus seguidores do Instagram novas imagens do neto António, o elemento mais novo da família, filho da sua filha Maria.

Trata-se na verdade de um vídeo ternurento onde António conversa com a avó com o palrar habitual de um menino de oito meses.

"Reparam, ou fui só eu que ouvi, o António dizer avó? Ai os ciúmes que a tua mãezinha vai ter", brincou Bibá ao desfiar os seus seguidores a descobrirem se António terá mesmo dito a palavra avó.

Por fim, a famosa socialite fez ainda questão de enviar "beijinhos a todos e muita paciência para esta fase difícil".

Veja o vídeo.

