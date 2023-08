Maud Angelica tem um visual totalmente novo.

Há umas semanas, a filha mais velha da princesa Martha Louise da Noruega, que sempre usou cabelo comprido e na cor natural, castanho, surpreendia ao aparecer com o cabelo quase rapado.

Agora, a jovem, de 20 anos, resolveu fazer mais uma mudança e pintou parte do seu curto cabelo de loiro, tal como mostrou numa publicação feita recentemente na sua conta no Instagram, na qual aparece ao lado da mãe.

De recordar que Maud Angelica é a neta mais velha dos reis da Noruega e sobrinha do príncipe herdeiro. É fruto do casamento da mãe com o falecido escritor Ari Behn, que tirou a própria vida no Dia de Natal, em 2019, e tem duas irmãs mais novas, a influenciadora digital Leah Isadora, de 18 anos, e Emma Tallulah, de 14 anos.

Veja as imagens das mudanças de visual de Maud na galeria.

