Carolina Deslandes deu espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões através das stories da sua página de Instagram. Entre as muitas curiosidades, houve quem quisesse saber o que é que a cantora procura numa próxima relação amorosa.

Recorde-se que no ano passado a artista anunciou a separação de Diogo Clemente, com quem tem três filhos em comum, Santiago, Benjamim e Guilherme.

"Neste momento procuro ter uma relação saudável comigo, parece um cliché mas não é. Aceitar os meus desequilíbrios e trabalhá-los, aceitar as minhas inseguranças e trabalhá-las, aceitar o tempo, o processo...", respondeu.

Uma vez que o filho mais velho, Santiago, de quatro anos, sofre de um transtorno do espectro do autismo, um seguidores questionou a cantora sobre como é viver de perto com esta condição, sem esquecer do preconceito e discriminação.

"Acho que muito da discriminação vem da desinformação também. Mas é uma coisa que eu tenho tentado combater. Graças a Deus, salvo raras exceções, nunca senti com o Santiago. Ele também tem as costas quentes e está bem protegido. Temos, acima de tudo, que começar a normalizar. A diferença é o que faz de nós singulares", destacou Deslandes.

Outro tema de conversa foram os ataques de ansiedade, levando a artista a enumerar a sua forma para superar estes momentos: "Respirar, música, água, respeitar o tempo, pensar só que já passei por aquilo antes e que, de certa forma, já sei que o aquilo que me está a causar não é real".

Atualmente no papel de uma das juradas do 'The Voice Kids', da RTP, Carolina Deslandes falou ainda sobre esta experiência. "Ensina-me que o talento não tem idade. Ter colegas que te apoiam em todos os momentos e em todas as montanhas russas emocionais é incrível, e sou uma privilegiada", partilhou.

