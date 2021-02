A nova edição do 'The Voice Kids' estreou já no início do ano. Os últimos programas têm mostrado as provas cegas feitas, uma das fases mais emocionantes e apreciadas pelos telespectadores.

Tendo isto em conta, bem como o sucesso que esta aposta da RTP1 tem colhido entre o público, decidimos destacar os visuais usados pelas mentoras nesta fase de testes.

Carolina Deslandes e Marisa Liz brilharam optando por looks que marcaram pela diferença e refletiram a personalidade de cada uma das artistas.

Agora a pergunta que se coloca é: qual o seu preferido?

Veja na galeria as fotos para tomar a sua decisão!

