Com mais de 50 anos de carreira na música e 30 anos como Ágata, a artista percorreu um caminho repleto de sucessos. Contudo, engane-se quem pense que a cantora vive apenas da música, pelo contrário.

Ágata é uma empresária. Para além de ter várias casas arrendadas, abriu uma loja na Praça de Londres na pandemia (onde vive produtos naturais) e criou uma linha de blusões de ganga.

"Não me preocupo muito com a minha agenda, se tenho muitos [concertos], se tenho poucos, consigo fazer uma seleção, e tenho alguns apartamentos que vou alugando e vou sobrevivendo", explicou em declarações ao programa 'TVI Extra'.

"Desde os meus 34 anos que comecei a pensar no meu futuro. Comecei a pensar que o dinheiro no banco não me dava jeito e então comecei a investir", sublinha.

Entre as várias casas arrendadas, uma delas Ágata 'deu' a um amigo, em troca de uma renda baixa. "Já está ocupada. É mesmo em Lisboa, na Expo, e está entregue", informa.

