Marta Melro estreou-se recentemente no elenco da segunda temporada de uma das novelas de maior sucesso da TVI, a hilariante 'Festa é Festa'.

Isabel é a 'sôtora' da aldeia da Bela Vida, uma mulher que está "à beira de um ataque de nervos" desde o dia em que começaram as gravações, tal como nos revela a atriz em declarações à imprensa no evento que assinalou o 9.º aniversário da TVI Ficção.

O convite que trouxe ainda mais burburinho à vida de Marta Melro

"Recebi o convite com muita surpresa, estava de férias e foi tudo muito, muito rápido. Obviamente que a qualquer momento aconteceria voltar a fazer um projeto, não estava à espera que fosse agora, mas claro que fiquei feliz. Fico sempre feliz com trabalho", conta a atriz quando questionada sobre a forma como recebeu a proposta.

"Graças a Deus não estava a faltar burburinho na minha vida, mas, sim, já tinha saudades da adrenalina de estúdio", refere, realçando ainda assim o facto de este ser um projeto com um "ritmo bastante acessível quando comparando com outros".

"Como são episódios mais pequeninos, com um núcleo muito bem dividido, acaba por não ser tão massacrante como são outros projetos mais longos e mais intensos", reforça.

Marta entrou na segunda temporada da trama e sem pudores assume que "é sempre mais difícil entrar numa carruagem que já está em andamento".

"Quando chegamos a uma equipa que já está formada, que já tem um ritmo muito próprio, e ainda para mais com um núcleo fresco que tem um ritmo e uma abordagem à história completamente diferentes, nós somos uma família realista no meio do nonsense", reforça.

Ainda assim, Marta garante que tanto ela como todas as novas personagens foram muito bem recebidas por todo o elenco. "Fomos muito bem recebidos. Apesar de ser um projeto muito leve para quem vê, nem sempre fazer comédia e fazer um projeto leve é fácil. Os colegas estavam extremamente solidários e deram-me aquela palmadinha nas costas de: imagino o quão aflita deves estar, nós também estivemos. E eles tiveram um período de preparação maior do que o nosso. Todos tiveram esse carinho e preocupação para não nos sentirmos deslocados", assegura.

Qual o maior de safio em 'Festa é Festa? "Não rir"

Questionada pelos jornalistas, Marta revela qual o maior desafio de fazer parte de 'Festa é Festa': "O papel mais difícil que vocês me deram foi de ser uma pessoa séria no meio de tanto louco. E se há vezes em que é mais difícil gravar é porque é muito difícil não rir. Tenho de estar muito séria a gravar com pessoas como o Pedro Teixeira e como a Inês Herédia".

Sem qualquer truque para conseguir conter o riso, a atriz conta o que acontece sempre que a gargalhada se solta. "Eu de mim já não sou uma pessoa que se controle com muita facilidade em relação ao riso, portanto basicamente é rir, rir, rir até já não ter o mínimo de vontade", explica, por fim.

