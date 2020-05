Esta terça-feira, dia 4, Nel Monteiro e a mulher, Júlia, estiveram à conversa com Júlia Pinheiro durante o seu programa da tarde, na SIC. Um dos assuntos que acabou por ser comentado pelo cantor foram as notícias que surgiram ultimamente a seu respeito na imprensa, as quais dão conta que este se encontrará na miséria por causa das dificuldades financeiras por que tem passado.

"Eu, como qualquer colega das artes, fazemos a vida de acordo com a agenda que temos. Se nesta altura estamos em maio e temos uma agenda que vai até agosto, setembro, outubro, estamos à vontade", explica, referindo depois que a pandemia veio a mudar este cenário.

"De repente a pessoa bate no muro e não consegue passar para o lado de lá. Somos trabalhadores a serviços prestados, porque trabalhamos a recibos verdes, se a gente trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha", sublinha.

Entretanto, já indignado, acrescentou: "No outro dia falou-se que havia uma milhão para distribuir pelos cantores e uma senhora de Portalegre disse assim: ‘Pagarmos um milhão para à m**** dos cantores? Andamos a dar dinheiro aos chulos?’ Damos a ganhar mais dinheiro ao Estado. Desde os 18 anos, vou fazer 75, tenho andado sempre a trabalhar para o Estado", fez saber.

Preocupada, a mulher do cantor confessou que Nel tem andado muito nervoso e que por isso tem tido complicações a nível de saúde. “A tensão sobe-lhe imenso”.

"De repente ele ficou sem nada, nós ficamos sem nada", notou ainda, dando conta que, obviamente, tendo em conta as presentes circunstâncias, têm passado dificuldades a nível financeiro.

Posteriormente, e referindo-se às notícias que surgiram a seu respeito, Nel admitiu que, de facto, tem a casa à venda, mas que está assim há mais de um ano, antes da crise. Este afirmou que como a filha saiu de casa, ele e a mulher consideraram que já não precisavam de uma habitação tão grande. Isto já para não falar do facto de continuar a pagar as prestações ao banco.

