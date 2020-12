Kim Kardashian, Kylie Jenner e outras conhecidas estrelas não se contiveram nos gastos para o Natal e decoraram as suas casas a rigor.

As deslumbrantes luzes de Natal para iluminar as luxuosas mansões não passaram despercebidas aos olhos da imprensa internacional, mas tal gasto não é para todas as carteiras.

Um trabalho feito com especialistas da ElectricalDirect que está na casa dos 100 mil libras (mais de 100 mil euros).

O exterior da casa de Kim Kardashian foi decorado com tradicionais luzes brancas, com o terreno da mansão repleto de árvores de Natal reais.

Por sua vez, a irmã, Kylie Jenner, gastou a mesma quantia para iluminar a sua casa. De acordo com o The Mirror, acredita-se que a celebridade tenha pago cerca de 80 a 100 mil libras.

Esta instalou luzes brilhantes douradas por todo o lado, fora da mansão, e também decorou as árvores do seu jardim.

Leia Também: Novo reality show: Família Kardashian-Jenner assina com a Disney