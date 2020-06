Já nasceu a primeira filha de Carolina Miranda e Tiago, casal que se formou durante a participação de ambos no programa 'Love On Top', da TVI.

A grande novidade foi anunciada no Instagram da jovem mamã. "21 de junho de 2020. Nasceu o nosso mundo, metade de nós os dois, amor. A Constança nasceu perfeita as 08h47 com 3,100kg no Hospital de Santa Maria", começou por revelar.

"Passei aqui para vos contar que a nossa mistura nasceu hoje e é impossível descrever este momento, esta sensação. Agora, vou aproveitar os melhores momentos da minha", completou Carolina na legenda da publicação à qual juntou aquelas que são as primeiras fotografias da menina.

