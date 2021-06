Naomi Campbell concretizou o sonho de ser mãe pela primeira vez em maio deste ano. A modelo vive a experiência da maternidade aos 50 anos e como mãe solteira, garante a imprensa internacional.

Quando anunciou a chegada da bebé, Naomi Campbell não revelou se estaria com algum companheiro. Na imprensa chegou a dizer-se que esta vivia com um namorado em Nova Iorque, mas fontes próximas garantem agora que a modelo está sozinha depois se ter separado.

" Ela está a cuidar do bebé inteiramente por conta própria", garante uma fonte em declarações ao The Mail on Sunday.

