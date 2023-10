Tom Hanks fez questão de esclarecer que "não tem nada a ver" com o vídeo que está a circular pela Internet onde recorreram à sua imagem, através da Inteligência Artificial, para promoverem um plano dentário.

Ao escrever para os 9,5 milhões de seguidores na sua página de Instagram, o ator, de 67 anos, revela que usaram a sua imagem sem a sua permissão.

"Cuidado! Há um vídeo por aí a promover um plano dentário com uma versão minha feita por IA [Inteligência Artificial]. Não tenho nada a ver com isso", escreveu Tom Hanks.

A IA foi um tema já comentado pelo ator anteriormente, referindo-se à indústria do entretenimento. Quando em abril participou no podcast do comediante Adam Buxton, por exemplo, comentou: "Nós previmos que isto ia acontecer. Vimos que ia haver esta capacidade de pegar em zeros e uns dentro de um computador e transformá-los numa cara e numa personagem. Agora, isso só cresceu mil milhões de vezes e já vemos isso em todo o lado".

"Posso dizer-vos que há discussões em todos os sindicatos, em todas as agências e em todos os gabinetes jurídicos para se chegar às ramificações legais do facto de a minha cara e a minha voz - e a de todos os outros - serem propriedade intelectual. Neste momento, se quisesse, podia reunir-me e lançar uma série de filmes em que seria o protagonista e nos quais teria 32 anos. Agora qualquer pessoa pode recriar-se em qualquer idade através da IA ou da tecnologia deepfake", acrescentou.

