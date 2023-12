Os preparativos para a nova edição do programa 'Dança com as Estrelas' seguem a 'todo o gás'. Esta quinta-feira, 21 de dezembro, Cristina Ferreira partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram no qual aparece com Bruno Cabrerizo, que irá apresentar o programa a seu lado.

"Somos muito trabalhadores os dois", nota a apresentadora num primeiro momento, enquanto se dirigem para o estúdio, depois de notar que Cabrerizo tem se dividido entre as gravações de 'Festa é Festa' e este programa.

Posteriormente, num outro vídeo, brinca ao referir: "Não sejas chato, porque é que falas tanto?".

