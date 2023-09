Rita Ferro Rodrigues usou as redes sociais ao início da tarde desta terça-feira, dia 19 de setembro, para refletir sobre a necessidade de parar e cuidar da saúde mental.

"Estava aqui a pensar que me apetecia largar tudo e ir beber um sumo a uma esplanada e apanhar sol na cara, em silêncio, durante uma horinha", começou por escrever a apresentadora.

"E se calhar vou mesmo porque isto de andar numa correria não tem graça nenhuma, não quero contribuir para a estupidez da glorificação do stress (a que assisto imensas vezes nas redes sociais) e eu cá não sou de ferro (só no nome), não sou guru nem tenho nada para vos ensinar (a não ser a mítica receita de empadão de alheira) e assumo que preciso de fazer pausas para cuidar da tola, aka saúde mental", concluiu, um texto que partilhou na sua conta no Instagram em conjunto com uma fotografia sua, na qual aparece a sorrir.

