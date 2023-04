Domingos Terra foi apontado como um dos grandes favoritos na primeira semana de 'O Triângulo', mas a opinião do público foi-se alterando com o passar do jogo.

A beleza física e a história de vida do concorrente de Oliveira de Azeméis faziam prever que a sua participação no reality show da TVI seria longa, mas o romance com Isa Oliveira e a associação a um dos grupos existentes o tenha levado à expulsão já este domingo, 9 de abril.

Em conversa com os jornalistas, Domingos Terra falou sobre o romance com Isa Oliveira, embora tenha sido igualmente questionado acerca do casamento terminado.

Segundo algumas revistas cor de rosa, o divórcio chegou depois de uma traição levada a cabo pela antiga companheira de Domingos, uma situação sobre a qual o ex-concorrente da TVI garante não ter certezas.

"Não tenho 100% certezas de que isso aconteceu, mas pessoas que estavam à nossa volta vieram falar comigo e disseram que isso estava a acontecer. Eu nunca vi e tenho pena que a relação tenha acabado sem que a minha ex-mulher tenha sido capaz de ter uma última conversa comigo a explicar o que se passou. Foram 12 anos de relação e acho que merecia uma justificação melhor do que aquela que ela me deu. Não posso afirmar aqui que ela me traiu porque não sei, mas o que dizem é isso", explicou Domingos.

O jovem de Oliveira de Azeméis disse ainda que nunca confrontou a ex-companheira em relação a esta alegada traição, até porque após os rumores lhe terem chegado decidiu "desligar-se" da relação.

O ex-casal passou ainda por um aborto, o que Domingos acredita que terá fragilizado a antiga esposa.

Já sobre Isa, o antigo participante de 'O Triângulo' não garante estar apaixonado, ainda que assuma que é possível que sim.

