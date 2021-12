A partida do DJ Magazino, na semana passada, levou muitos internautas, incluindo figuras públicas, a homenagearem o artista nas redes sociais. Foram várias as partilhas e mensagens que foram deixadas na Internet.

Leonor Poeiras foi um dos rostos conhecidos que prestou um tributo ao DJ, mas não ficou por aqui.

Quase uma semana após a morte do artista, a apresentadora voltou a recordar Magazino nas suas páginas de Instagram e Facebook, depois de ter encontrado uma imagem onde aparecem juntos.

"Não me lembrava desta fotografia, que alegria me deu agora", escreveu na legenda do registo que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que deixaram carinhosas mensagens na caixa de comentários.

