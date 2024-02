Inês Lopes Gonçalves foi uma das apresentadoras da primeira semi-final do Festival da Canção, transmitida na RTP, e escolheu para a ocasião um vestido preto muito decotado que muito deu que falar.

A comunicadora, de 43 anos, foi muito elogiada por inúmeros espectadores, ainda que, como acontece com todas as figuras públicas, o look não tenha sido consensual.

Um dos comentários deixados acabou por elogiar Inês, apesar de deixar, em simultâneo, uma crítica à sua aparência.

"Como é que a Inês Lopes Gonçalves, carinha laroca e tão charmosa, não me arranja aquelas maminhas? Epá, seria nota 10", atirou um cibernauta, conforme expôs depois a apresentadora.

"Adorei o desenho que a pequena Margarida fez e este senhor random da internet que é negacionista da gravidade", respondeu Inês, sem perder a boa disposição. Ora veja:



