A Pirelli anunciou esta terça-feira, dia 24, o cancelamento da produção do calendário da marca para o ano de 2021. Uma decisão tomada devido à pandemia do novo coronavírus.

"A produção do Calendário Pirelli apenas foi interrompida antes em 1967 e, em seguida, de 1975 a 1983. A emergência sem precedentes da Covid-19 forçou-nos a fazê-lo novamente agora. Voltaremos ao projeto quando for a hora certa, juntamente com as pessoas que estavam a trabalhar connosco", anunciou o vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

A empresa italiana de pneus irá utilizar o investimento destinado à produção em ações de combate contra o novo coronavírus, comprometendo-se a doar 100 mil euros para apoio à investigação.

