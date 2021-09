Diogo Infante é um dos nomes que poderá ver na nova série da TVI - 'Pecado'. O ator integrou o elenco ao lado de outros nomes como Dalila Carmo, Pedro Lamares, Lourenço Ortigão e Daniela Melchior.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com o ator, durante uma conferência para jornalistas, que nos falou da sua personagem, o Horácio, confessando que foi um enorme desafio interpretá-la.

"Esta personagem não tem nada a ver comigo a vários níveis e só por isso representou um desafio. É um homem estruturalmente e moralmente muito diferente de mim. É conservador, representa a família institucionalizada que vive das aparências. Tenta a todo o custo manter a estrutura familiar por ele idealizada, como foi educado, mas tudo está a correr mal. Há nele uma violência intrínseca, uma dureza, uma frieza que não tenho, e trabalhar e acreditar nisso é sempre um desafio para um ator", referiu.

Diogo Infante evidenciou que este foi um projeto que o marcou sobretudo por causa da "dinâmica familiar" que se estabeleceu entre o elenco. "Tivemos a possibilidade de ensaiar, conversar, partimos pedra, discutimos, tomámos cafés, conversámos, e tudo isto num período pós-primeira pandemia, com muitos cuidados. Saímos todos desde projeto cúmplices, felizes, sentimos que fizemos um trabalho bonito e agora é altura de partilhar com o público", garantiu.

Série versus novela: Uma enorme diferença

Questionado sobre os dois géneros predominantes no mercado televisivo em Portugal - a série e a novela -, Diogo Infante evidenciou as gigantes diferenças que há entre ambas.

"Sem fazer juízos de valor é a noite e o dia. Uma novela pode durar sete, nove, a 10 meses, às vezes dois anos a gravar 200 episódios. Nesta série foram seis episódios ao longo de seis semanas, o que para nós já foi um luxo. Tem a ver com o valor de produção, obviamente. Para nós atores o essencial é o investimento que fazemos em cada cena, em cada take, não termos de correr pela cena. Quando temos um plano de duas, três cenas num dia nem queremos acreditar. É evidente que esse investimento deverá ter um resultado proporcional em termos de qualidade, do próprio manuseamento das câmaras e da luz", explicou.

O crescimento do mercado nacional lá fora e o companheirismo com Daniela Melchior

Para Diogo Infante, a aposta notória que os canais de televisão portugueses têm vindo a fazer em séries e em produtos de maior qualidade é um ponto muito positivo. "Se fizermos um produto de qualidade, para além de haver esse reconhecimento e de estarmos a contribuir para uma educação do gosto e do sentido crítico, acredito que a possibilidade de vender o produto lá fora é maior. Não há razão para os portugueses não conseguirem competir a esse nível, já temos atores que, felizmente, conseguiram dar esse salto internacional. É altura das nossas produtoras e dos nossos canais de televisão poderem ter essa ambição de competir num mercado mais global", defendeu.

Por fim, partilhou como foi a experiência de trabalhar ao lado da mais recente estrela portuguesa internacional, Daniela Melchior. "A Daniela, em primeiro lugar, é uma profissional e isso diz muito. Quando reconhecemos outros profissionais isso pressupõe logo uma generosidade e uma disponibilidade muito grande. Depois há a empatia, mas ela é adorável, é linda. Na primeira cena conseguimos logo criar a dinâmica de pai e filha".

'Pecado' estreia hoje à noite, na TVI.

