O príncipe Harry está pronto para enveredar em mais um projeto televisivo com Oprah Winfrey, depois do sucesso da série documental que ambos produziram em conjunto para a Apple TV+.

O duque de Sussex, de 36 anos, irá desta forma aparecer no programa de conversas 'The Me You Can't See: A Path Forward', que deverá ir para o ar já esta sexta-feira, segundo o jornal britânico Daily Mirror.

Recorde-se que a primeira entrevista que o príncipe deu à apresentadora norte-americana foi em março (em conjunto com a mulher, Meghan Markle) e a segunda foi para a recente série 'The Me You Can't See', que terá assim uma continuação.

Recorde-se que na semana passada, a plataforma de streaming registou um aumento de 25% no número de assinantes, precisamente devido a este projeto.

