O primo de Rogério Samora, Carlos Samora, voltou a usar as suas redes sociais para fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator. Desta vez, a família não esteve no hospital mas recebeu notícias por telefone.

"Não foi dia de visita, mas o telefone tocou para receber notícias do Rogério Samora. Não disseram nada de novo", começa por adiantar o primo de Rogério.

O ator da SIC está internado desde 20 de julho por ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor'.

"O tempo vai passando e o estado de saúde continua estável e com prognóstico reservado, mas ele é forte e vai vencer esta batalha.

Rogério, continuamos à tua espera", termina Carlos Samora, que tem sido visita constante no hospital onde se encontra o artista.

