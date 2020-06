A propósito do Dia da Criança, que se comemorou ontem, dia 1, Mel Jordão publicou algumas fotografias nas quais surge com a filha bebé ao colo, fruto do seu relacionamento com Diogo Piçarra.

Apesar do tema estar afeto à data que se celebrava, a verdade é que nos comentários vários seguidores de Mel evidenciaram as muitas semelhanças que existiam entre ela e Penélope, de apenas três meses.

"O Diogo perdeu essa luta, é a tua cara Mel", disse uma fã. "Cara chapada da mãe", acrescentou outra.

Brincando com o assunto, Piçarra deixou o seguinte comentário: "Eu não fiz nada, sou só o jardineiro".

Veja a publicação.

Leia Também: Diogo Piçarra partilha novas fotografias amorosas da filha