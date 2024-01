Pedro Benevides fez uma nova publicação nas redes sociais esta quarta-feira, dia 24 de janeiro, na qual fez questão de esclarecer uma frase dita numa recente entrevista que deu a Nuno Azinheira.

A dada altura, o jornalista fez notar que "a RTP não reconhece o talento dos seus profissionais", embora depois de ter visto a conversa publicada na revista em causa tenha sentido que acabou por ser injusto em relação a esta casa que também foi a sua durante uma boa parte do percurso profissional que já traçou.

"O Nuno é um mestre nisto e consegue transformar uma entrevista numa conversa descontraída. Provavelmente por causa disso, às tantas, eu esqueci-me da regra básica de que aquilo que pensamos e aquilo que nos sai da boca não é necessariamente a mesma coisa. E quando fui ler a entrevista publicada, fiquei incomodado com uma frase minha: 'A RTP não reconhece o talento dos seus profissionais'", começou por dizer Pedro.

No texto, publicado na legenda de várias fotografias suas durante o tempo que passou na estação pública, acrescentou: "Incomodou-me porque não é verdade e não reflete nem o meu pensamento, nem a minha experiência. Falávamos de como nos meus primeiros anos de profissão, que coincidiram com os anos RTP, haver sempre a dúvida se teria tomado a decisão profissional certa. Penso que isto acontecerá com muita gente, quando os sonhos e as ambições de cada um se confrontam com a realidade de um mercado de trabalho altamente competitivo. Durante esses anos, sim, nem sempre me deram todas as oportunidades que eu acharia que deviam ser minhas. Houve momentos em que senti que não estava a ser devidamente reconhecido. Chama-se a isto, entre outras coisas, ego insuflado. E então? Incha, desincha e depois passa".

Pedro, de seguida, confessa que embora não lhe tenham sido dadas algumas oportunidades pelas quais esperava, foram dadas outras. "Acredito que muita gente, em qualquer empresa, sente ou sentiu isto num momento ou noutro, porque mexe com as nossas convicções e inseguranças, mas faz parte do crescimento profissional e da gestão normal de recursos humanos. Era isto que eu queria ter dito. Não é justo que me tenha saído que a RTP não reconhece talento às pessoas. O que não falta naquela casa são talentos que tiveram todas as condições para crescer e para se afirmar. E o que não falta nas outras casas são talentos formados na escola da RTP", disse ainda.

Por fim, o pivô do 'Jornal Nacional' diz que a frase em causa o faz "parecer ingrato", algo que não reconhece que seja.

Leia abaixo a partilha completa.

