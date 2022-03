Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Halle Berry assinalou o aniversário do namorado, Van Hunt, que completou 52 anos este terça-feira, 8 de março.

Junto de uma fotografia onde aparece apenas com uma t-shirt com o nome do companheiro, a atriz dedicou uma carinhosa mensagem a Van.

"[...] "Não é à toa que o teu aniversário é no Dia Internacional da Mulher. Não há ninguém que conheça que acredite, apoie e encoraje mais as mulheres do que tu", disse.

"Que este ano traga de volta a ti todo o amor e alegria que dás. Amo-te", completou.

