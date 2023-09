Joana Figueira partilhou esta quarta-feira, dia 27 de setembro, uma divertida fotografia no Instagram onde se mostra já a pensar na grande época festiva do final do ano: o Natal.

A atriz publicou uma imagem onde surge com as tradicionais bolas de decoração das árvores de natal penduradas nos óculos e, na legenda, brincou com o facto de, muito em breve, começarem a ser vendidos todos elementos desta altura.

"Querem apostar que não deve tardar muito para as lojas começarem a ter decoração de natal?", escreveu Joana.

