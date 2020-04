Sofia Cerveira viveu este fim de semana dias particularmente difíceis. Como mulher católica que é, a apresentadora viu-se forçada a passar a Páscoa longe da família e ainda a estar longe no dia de aniversário daquele que é um dos grandes pilares da sua vida: o seu pai.

"Não consigo medir as saudades que tenho do meu pai. Já não nos vemos há 1 mês e meio. Têm sido semanas muito duras para todos. Mas, sobretudo, para ele. O meu grande herói. A minha maior inspiração! Mais do que nunca, olho para o meu pai como o grande Mestre Raul Cerveira. Só um verdadeiro Mestre para suportar um momento tão frágil como este, longe dos seus. Mas com uma fé que não o deixa ir abaixo", começou por declarar o rosto da SIC, que celebrou à distância de uma videochamada o aniversário do progenitor.

"Todos os dias nos dá uma lição de resiliência. Coragem. Força! Hoje, o meu pai faz anos. Não o podemos ir visitar. Cantámos os parabéns através de uma chamada em vídeo. Apagou as velas num bolo que levava todo o nosso AMOR. Embora tente disfarçar, a minha filha [Vitória] sente a mãe com os pensamentos lá longe e só me mima ainda mais. Como eu gostaria de mimar o meu pai. Parabéns, querido Pai. Que Deus ajude todos os que, qual for que seja a razão, estão longe da família e passam por momentos difíceis. Coragem! Um dia de cada vez", pode ainda ler-se na emotiva publicação.

Leia Também: "A palavra saudade nunca fez tanto sentido", afirma Jessica Athayde