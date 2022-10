Nani e a companheira, Daniela Martins, acabam de dar as boas-vindas à filha Catarina.

A menina vem juntar-se ao pequeno Lucas, o filho mais velho do casal.

No Instagram, o futebolista não tardou a falar da novidade. "Fomos abençoados por Deus e com alegria no coração anunciamos a chegada da nossa princesinha. Bem-vinda ao mundo, Catarina", escreveu na legenda de uma fotografia da família em casa.

