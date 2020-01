Liam Hemsworth parece finalmente ter conseguido refazer a sua vida amorosa, depois do conturbado fim do casamento com Miley Cyrus. Confirmando os rumores de que estaria a namorar com Gabriella Brooks, o ator e a jovem foram 'apanhados' pelos paparazzi durante um beijo apaixonado.

As imagens, que estão agora a circular nas páginas das redes sociais, foram captadas durante um dia de praia em Byron Bay.

Recorde-se em dezembro de 2019 dizia-se já que Liam Hemsworth havia apresentado Gabriella aos pais.

