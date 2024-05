Halle Berry completamente nua numa fotografia antiga, tirada à atriz numa varanda. Foi assim que Van Hunt homenageou a companheira no Dia da Mãe, que nos Estados Unidos da América se celebra a 12 de maio.

O cantor partilhou no Instagram um registo ousado de Berry, sendo que na legenda brincou com o facto de ter feito a partilha 'por engano'.

"Feliz Dia da Mãe do fundo... do meu coração... Oh, m****, não era suposto publicar isto", escreveu Van Hunt.

Se algumas pessoas consideraram a partilha descabida e inadequada como forma de celebrar o Dia da Mãe. Já outras, optaram por destacar a beleza de Halle Berry, que dizem ser uma das "mulheres mais bonitas do mundo". Veja abaixo.

Leia Também: Vídeo mostra homem que terá agredido o ator Steve Buscemi na rua