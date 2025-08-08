Depois das férias por Amalfi, Maya Jama surpreendeu os seguidores com uma partilha mais pessoal que parece ser da casa do futebolista português Rúben Dias.

A estrela televisiva britânica posou para uma selfie na sala onde o jogador de futebol guarda os seus troféus e publicou a imagem nas stories da sua página de Instagram.

Sem dizer nada, apenas recorrendo à expressão de que 'uma imagem vale mais que mil palavras', Maya Jama destacou meio que 'discretamente' a carreira do namorado no mundo do futebol, lembrando os fãs do reconhecimento que Rúben Dias tem tido ao longos destes anos em campo.

Publicação de Maya Jama© Instagram_mayajama

Rúben Dias, recorde-se, está atualmente a jogar pelo Manchester City, mas jogou anteriormente no Benfica.

No passado mês de maio, o futebolista e a namorada estiveram de férias em Amalfi, Itália, como o craque português mostrou na altura aos seguidores da sua página de Instagram.