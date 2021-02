De novo a viver em Lisboa, tendo alugado uma casa no Chiado, Carolina Deslandes surpreendeu os seguidores do Instagram com um dueto com um "músico extraordinário", a partir da sua varanda.

A cantora deslocou-se até à janela para ouvir melhor o artista que estava a tocar na rua e decidiu acompanhar a música com a sua voz.

Um momento que partilhou com os fãs. "Letra toda mal, mas fiz um dueto com mais um músico extraordinário da minha rua. Se alguém souber o nome diga-me por favor", começou por escrever, atualizando de seguida a publicação para identificar o referido artista.

Uma partilha que não passou despercebida a muitos seguidores. Veja abaixo todas as reações:

