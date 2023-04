Foi quando estava no 'Jimmy Kimmel Live!', esta segunda-feira, que Jeremy Renner falou sobre a amizade que tem com Paul Rudd, que foi um grande apoio na fase difícil que passou recentemente.

O ator contou que o colega e amigo visitou-o várias vezes no hospital enquanto recuperava do acidente que sofreu no início do ano, tendo sido atropelado por um limpa-neve. Além disso, contou que Paul lhe enviou um divertido vídeo como se estivesse a falar para um fã.

"Alguém conhece o 'Cameo'? Onde podem pagar para um artista desejar um 'feliz aniversário'? Ele fez um vídeo desses, mas falso", contou Jeremy.

"Não lhe pedi. Ele fez um vídeo falso como se estivesse a ser pago [por alguém que o tivesse encomendado pelo Cameo]", acrescentou.

O vídeo foi transmitido durante o programa e podemos ouvir Paul Rudd dizer: "Ei, Jerry, ouvi dizer que estás um pouco magoado. [...] Queria enviar-te este vídeo. É realmente de coração e espero que estejas a sentir-te melhor. Parece que és um homem duro. Talvez possa conhecer-te um dia. [...] Cuida de ti, vai com calma. E na próxima vez, talvez deixa a neve derreter".

Veja este momento no vídeo da publicação abaixo:

