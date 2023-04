O ator foi atropelado por um limpa-neve e esteve internado no hospital no início do ano.

Jeremy Renner ainda está a recuperar do acidente que sofreu no primeiro dia de 2023 e que o deixou com mais de 30 ossos fraturados. Naquela que foi a sua primeira entrevista desde que foi atropelado por um limpa-neve, o ator conversou com Diane Sawyer e acabou por revelar o que a filha, Ava, de dez anos, lhe disse depois do acidente. "Ela não precisava de dizer nada", começou por destacar o artista, de 52 anos. "Ela disse que estava com medo. Disse que me ama", contou. De recordar que a menina é fruto da relação terminada do ator com Sonni Pacheco. Jeremy Renner acabou por recordar também que chegou a escrever as "últimas palavras" no hospital e lembra-se de ter assinado "sinto muito" para a sua família após o acidente. Leia Também: Jeremy Renner escreveu as suas "últimas palavras" no hospital Na altura, recorde-se, o ator ficou em estado crítico e foi operado de urgência depois de sofrer traumatismos torácicos e graves lesões ortopédicas. Jeremy Renner foi atropelado pelo limpa-neve para salvar o sobrinho. Leia Também: "Faria de novo", diz Jeremy Renner após salvar sobrinho